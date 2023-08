Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: framerate e risoluzioni su console

Dopo aver presentato il titolo con uno spettacolare trailer, Bandai Namco ha fornito i dettagli tecnici delle versioni console di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, il nuovo capitolo della serie picchiaduro basato sul celebre manga di Masashi Kishimoto.

Come spiega il publisher, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections girerà a 60fps su Xbox Series X e PS5, mentre sarà limitato a 30fps su Nintendo Switch, PS4, Xbox One e Xbox Series S. Questo significa che, se i giocatori PS5 o Xbox Series X si abbineranno online agli utenti PS4 o Xbox One e Xbox Series S, l'azione online verrà ridotta a 30fps.

Questo potrebbe costituire un problema per alcuni, ma Bandai Namco ha rassicurato i fan tramite una dichiarazione a IGN.com: "Abbiamo implementato un'impostazione per i giocatori su console di nuova generazione con un'opzione a 60fps per consentire il matchmaking online solo con giocatori sulle rispettive console current gen se preferiscono non giocare a 30fps. L'impostazione è completamente facoltativa e, se i giocatori desiderano unirsi ad un gruppo di giocatori più ampio, possono disattivarla". In questo modo sarete liberi di scegliere e, se non riuscirete a tollerare i 30fps, potrete giocare con gli utenti della vostra stessa console di attuale generazione (il cross-play tra diversi ecosistemi non è supportato).

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections sarà disponibile a partire dal 17 novembre di quest'anno su console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, mentre arriverà più avanti nel corso del 2023 su PC.