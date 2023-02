Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections includerà una storia inedita su Boruto?

L'annuncio di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections durante l'ultimo State of Play ha suscitato un certo interesse nella community di appassionati, anche in virtù delle novità che saranno incluse all'interno di questa particolare raccolta.

Il titolo, per coloro che ancora non lo sapessero, proporrà ai giocatori una modalità storia incentrata sui momenti chiave delle prime quattro edizioni di Storm, con un forte focus sul rapporto tra Naruto e Sasuke; inoltre, i giocatori potranno davvero sbizzarrirsi nella scelta dei ninja da impersonare grazie al roster di ben 124 personaggi giocabili. Tuttavia, le sorprese sembrano non finire qui. Almeno, questo è quello che si evince dagli ultimi rumor comparsi in rete.

Grazie alla descrizione del gioco posta all'interno del sito di Best Buy, apprendiamo che il gioco potrebbe potenzialmente includere una storyline completamente originale dedicata al personaggio di Boruto, figlio maggiore di Naruto e Hinata. Per adesso non siamo in possesso di informazioni più specifiche in merito a questo contenuto, né gli sviluppatori sembrano essersi espressi a riguardo. Vi invitiamo quindi a prendere queste informazioni con le pinze, in attesa delle conferme di sorta.

In chiusura, vi ricordiamo che Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections uscirà nel corso del 2023 su PlayStation 4 e PlayStation 5.