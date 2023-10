Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: musica e nostalgia tra i DLC

Si avvicina sempre di più l'esordio di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, previsto su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox per il prossimo 17 novembre. E per ingannare l'attesa Bandai Namco pubblica un nuovo trailer con tanto di dettagli su un intrigante DLC tutto a base di musica.

Il "Nostalgic Anime Song & Item Pack" contiene non solo tre oggetti in-game esclusivi, ma anche cinque brani più famosi ed amati dai fan di Naruto. Di seguito, ecco cosa offre nello specifico il contenuto scaricabile:

Brani musicali

"GO!!!" di Flow

"Haruka Kanata" di ASIAN KUNG-FU GENERATION

"Blue Bird" di Ikimonogakari

"Silhouette" di KANA-BOON

"Kaze" di Yamazaru

Oggetti In-Game

Ninja Info Cards

2 Substitution Items (Microphone e Orange Headphones)

Queste contenuti sono presenti anche nel Sound Ultimate Bundle previsto in esclusiva temporale su Steam che comprende il gioco completo, diversi costumi extra ed un Season Pass con cinque personaggi giocabili aggiuntivi. Per il resto il nuovo trailer di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections ci offre un assaggio di gameplay, meccaniche di gioco e sequenza introduttiva, quanto basta per attirare l'attenzione dei più grandi fan di Naruto in attesa della nuova trasposizione videoludica del celebre anime e manga.

Infine, se ancora non li avete visti, recuperate anche i trailer su feature e special story di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, così da avere un quadro ancora più chiaro su ciò che l'opera Bandai Namco offrirà ai giocatori.