Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections - preordinalo su Amazon

Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections è il nuovo videogioco della famosa serie in arrivo nel corso del 2023, preordinabile su Amazon in edizione fisica per PS4 e PS5 al prezzo di 59,99 euro.

In questo nuovo titolo potremo utilizzare un roster di personaggi selezionabili più grande di qualsiasi altro capitolo precedente della serie, tra questi ci sono anche Ashura e Indra Ootsutsuki, i fratelli che hanno dato vita al Clan Ninja.

Nel gioco rivivremo i momenti dell'anime che partono dall'infanzia di Naruto fino alla battaglia finale con Sasuke, attraverso i momenti visti nell'anime con filmati di gioco e grandi battaglie. La storia sarà inedita per i fan, in un gioco completamente nuovo con una grafica migliorata rispetto ai capitoli precedenti.

Il gioco è preordinabile in questo momento in edizione fisica per PS4 e PS5 al prezzo di listino di 59,99 euro per PS4 e PS5. Preordinando subito il gioco, se il prezzo dovesse scendere, Amazon in fase di spedizione addebiterà in automatico il prezzo più basso mai raggiunto.