Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: svelata in video la Special Story Mode

Dopo aver mostrato l'enorme roster di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, Bandai Namco confeziona un nuovo video che svela ufficialmente la Special Story Mode del picchiaduro che celebrerà il ventesimo anniversario del debutto dell'anime di Naruto.

La nuova modalità propostaci dagli sviluppatori nipponici ci immergerà nelle atmosfere della saga ideata da Masashi Kishimoto per farci partecipare a una serie di spettacolari combattimenti sullo sfondo degli eventi più iconici e rappresentativi di Naruto.

La Special Story Mode, inoltre, vedrà la partecipazione straordinaria di nuovi personaggi realizzati in maniera specifica per questa esperienza singleplayer, tra cui Merz e Nanashi: ciascuno degli oltre 124 combattenti di Ultimate Ninja Storm Connections vanterà un suo ventaglio di tecniche da padroneggiare, con tantissimi attacchi speciali, mosse uniche e tattiche da attuare per avere la meglio sull'avversario di turno.

Prima di lasciarvi al nuovo video propostoci da Bandai Namco, vi ricordiamo che il lancio di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections è previsto più avanti nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S: le versioni per console Sony e Microsoft di ultima generazione vanteranno un preset grafico a 60fps e diverse migliorie grafiche. Nel caso ve lo foste perso, vi consigliamo di dare un'occhiata al video gameplay di Ultimate Ninja Storm Connection con Baryon Naruto contro Sasuke Uchiha.