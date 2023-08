Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, è ufficiale: ecco la data di lancio!

Dopo aver mostrato in video l'enorme roster di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, per Bandai Namco è tempo di svelare la data di lancio ufficiale del picchiaduro che celebrerà il ventesimo anniversario dal debutto dell'anime con protagonista Naruto.

La nuova esperienza interattiva confezionata dagli sviluppatori giapponesi ripercorrerà idealmente le gesta compiute dagli eroi della saga ideata da Masashi Kishimoto per farci partecipare a combattimenti spettacolari sullo sfondo degli eventi più rappresentativi di Naruto.

Ultimate Ninja Storm Connections darà quindi modo ai fan della serie di rivivere la storia di Naruto e Sasuke attraverso le battaglie più epiche: è stata inoltre creata una storia speciale dedicata a Boruto, grazie alla quale sarà possibile ampliare ulteriormente il ventaglio di attività e sfide da svolgere. I patiti della saga potranno scegliere il proprio eroe preferito attingendo agli oltre 130 personaggi di un roster da record che comprenderà, tra gli altri, tre nuovi combattenti basati sull'organizzazione Kara, ossia Boro, Delta e Koji Kashin.

La commercializzazione di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections è prevista per il 17 novembre su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con la versione PC (Steam) attesa più avanti nel 2023. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il video della Special Story Mode di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, anch'essa disponibile al lancio come gli oltre 130 combattenti promessici da Bandai Namco.