Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: usate IA per il doppiaggio inglese?

Il nuovo Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections finisce al centro di una controversia: Bandai Namco è stata infatti accusata di aver fatto ricorso alle IA per il doppiaggio in lingua inglese del gioco, con i fan che hanno considerato non particolarmente soddisfacente l'interpretazione di specifici dialoghi.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci hanno pensato anche Maile Flanagan e Michael Schwalbe, doppiatori rispettivamente di Naruto e Kawaki, i quali hanno sostenuto di non aver mai registrato alcune linee di dialogo condivise sui social dagli utenti. Da qui dunque si è sollevata tra i giocatori l'ipotesi che gli sviluppatori avessero utilizzando l'intelligenza artificiale per doppiare alcune specifiche battute. Tuttavia Bandai Namco nega categoricamente l'impiego di IA nello sviluppo di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, ammettendo invece che la qualità non eccezionale del doppiaggio inglese sia da attribuire ad alcuni problemi sorti durante la fase di editing.

"Riguardo i report relativi a diverse linee di dialogo, possiamo confermare che non sono state generate da un'IA ma che sono la conseguenza di incongruenze emerse durante la fase di editing. Ci dispiace che questa situazione abbia sollevato dubbi tra i fan di Naruto e la community di doppiatori. Stiamo attualmente lavorando per sistemare i dialoghi in questione attraverso una patch che arriverà nel prossimo futuro", dichiara Bandai Namco in un commento ufficiale fornito a IGN.com. In attesa quindi della patch risolutiva, la nostra recensione di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections vi rivela nel dettaglio tutte le qualità e le criticità dell'ultimo gioco della serie.

Ultimo in tutti i sensi, a quanto pare: la serie Ninja Storm di Naruto è considerata conclusa da Bandai Namco, che non esclude comunque l'arrivo in futuro di giochi del tutto nuovi incentrati sul celebre personaggio.