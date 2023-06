Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: il nuovo video mostra un roster enorme!

Mentre fervono i preparativi per la Beta di Tekken 8, Bandai Namco riapre una finestra sull'universo picchiaduro di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections per mostrarci il suo enorme roster di combattenti in un nuovo video gameplay.

Il filmato s'accompagna a una ricca galleria immagini che presenta tre nuovi personaggio, ossia Boruto (Karma), Jigen e Kawaki, ciascuno con un proprio ventaglio di attacchi, mosse speciali e tecniche di combattimento da padroneggiare per sconfiggere gli avversari più ostici incontrati sia in singleplayer che nelle arene online.

Il picchiaduro che celebrerà il ventesimo anniversario della serie culto ideata da Masashi Kishimoto promette di farci rivivere le atmosfere di Naruto dandoci modo di indossare i panni di oltre 124 ninja della saga. Ogni personaggio, naturalmente, vanterà un suo particolare stile di combattimento, da qui la straordinaria varietà ed eterogeneità promessaci dagli sviluppatori di questo titolo.

Il lancio di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections è previsto più avanti nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con tanto di preset grafico a 60fps su console Sony e Microsoft di ultima generazione. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il video gameplay di Ultimate Ninja Storm Connection con Baryon Naruto contro Sasuke Uchiha.