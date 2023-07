Nascar, un nuovo gioco automobilistico in arrivo? Motorsport Games risponde alla domanda

Nell'ormai lontano 2017 è stato annunciato ufficialmente Nascar Heat 2, arrivato a settembre di quell'anno. Da quel momento in poi la saga si è evoluta, proseguendo con nuove iterazioni pubblicate da Motorsport Games. Però, l'iconico brand automobilistico potrebbe presto tornare in grande stile con un altro grande progetto.

Si è parlato spesso di quando e se Motorsport Games uscirà con un nuovo gioco NASCAR su licenza. Sebbene non vi siano informazioni in via ufficiale sulla pubblicazione di un possibile progetto inedito, un portavoce dell'azienda ha dichiarato di recente quanto segue: "Stephen Hood, dopo aver ripreso il ruolo di CEO per riorganizzare la nostra attività, ha riaffermato l'impegno a creare giochi di corse che definiscano il genere, e da quando è tornato ha intrapreso molte discussioni positive e aperte con tutti i nostri partner. Loro sono fondamentali per il nostro successo e siamo soddisfatti dei progressi attuali".

Il desiderio di dare vita a nuovi titoli automobilistici vi è, ma come si concretizzerà la visione sul lungo termine di Motorsport Games? Non vi è alcuna certezza almeno per adesso; la strada da percorrere è ancora lunga, sebbene si possano già sentire i roboanti motori delle auto NASCAR in lontananza. Non ci resta che attendere prossime comunicazioni ufficiali o voci di corridoio, nell'attesa che le frasi del portavoce dell'azienda si concretizzino in un nuovo progetto. Complice l'abbandono sempre più imminente della vecchia generazione, che ha visto accogliere Nascar Heat Evolution su PC, PS4 e Xbox One ma non solo, l'attesa è alquanto elevata.