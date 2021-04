Nasce Agents Series, la competizione Semi-Pro di Valorant

A un anno di distanza dall'uscita ufficiale e dai record fatti registrare nel 2020 (ve ne parlammo in occasione della nostra recensione), VALORANT si prepara a tornare protagonista: questa volta nell'esport.

Dopo l'avvio del VALORANT Champions Tour (VCT) il tactical shooter targato Riot Games si appresta a travolgere le singole scene competitive nazionali. Tra queste spicca l'Italia, che oggi saluta ufficialmente la nascita di una nuova fase per il suo ecosistema competitivo: la competizione semiprofessionistica ufficiale supportata da Riot Games e ProGaming Italia, chiamata Agents Series.

L'obbiettivo, con Agents Series, è quello di dare forma a un innovativo format per il nostro Paese, solido e aperto a tutti coloro che vorranno mettersi alla prova. Per questo motivo la competizione semiprofessionale di VALORANT avrà una struttura aperta e pienamente integrata nella scena competitiva nazionale. All'Agents Series avranno accesso le quattro migliori squadre provenienti da altrettanti Open Qualifier, le altre quattro formazioni si qualificheranno direttamente dalla Spike League, la fase finale del Circuito Tormenta, la nuova scena competitiva amatoriale di VALORANT voluta da Riot Games e patrocinata da ProGaming Italia.

Così come accadrà per il Circuito Tormenta, anche Agents Series terrà compagnia agli appassionati per buona parte del 2021. La competizione semiprofessionale inizierà ufficialmente a Giugno con i quattro Open Qualifier e terminerà a Novembre, con una intensa fase finale che vedrà le migliori squadre del panorama nazionale scontrarsi in un'impresa storica: esser incoronati primi campioni italiani di VALORANT.

“Dopo il broadcast dei VCT e il recente annuncio del Circuito Tormenta, le Agent Series rappresentano l’ultimo tassello della nostra collaborazione con ProGaming Italia / Agentsrange,it, chiudendo l’offerta competitiva di VALORANT in Italia, oggi davvero rappresentata nella sua interezza e, soprattutto, adatta a ogni tipo di pubblico e giocatore. Siamo convinti che tutte queste iniziative aiuteranno molto l’evoluzione di VALORANT nel nostro Bel Paese, sulla scia di una traiettoria già molto positiva.” commenta Carlo Barone, Brand Manager di Riot Games.

“Con le Agents Series la scena competitiva di VALORANT in Italia si completa. Assieme al Circuito Tormenta, l'offerta si fa sempre più ricca e stratificata e punta a coinvolgere gli appassionati e i giocatori del tactical shooter di Riot Games in un ambiente vivo, in cui tutti possano confrontarsi e raggiungere nuovi traguardi. Siamo convinti che l'esport sia esattamente questo: un percorso di costante crescita tanto per i giocatori e la community, quanto per il pubblico. L'Agents Series rappresenterà l'apice della competizione nel nostro Paese.” dichiara Daniel Schmidhofer, CEO di ProGaming Italia.

Per restare sempre aggiornati sul mondo di VALORANT e sulle iniziative nel nostro Paese, da Agents Series al Circuito Tormenta, non dimenticate di seguire i canali social Twitter e Instagram di Agent's Range Italia, godervi il palinsesto dedicato su Twitch e connettervi quotidianamente al nuovo hub di riferimento per la community italiana e gli appassionati del tactical shooter targato Riot Games.