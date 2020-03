Nasce il primo circuito competitivo dedicato a Super Smash Bros.

VGBootCamp e diverse personalità della community di Super Smash Bros. hanno collaborato alla creazione dello Smash World Tour, una serie di oltre 25 eventi della community sia per Smash Melee che Ultimate.

Lo Smash World Tour avrà tornei internazionali per entrambi i brawler Nintendo, ovvero Melee e Ultimate, creando un vero e proprio circuito competitivo strutturato. Una vera novità per i due titoli che, sino a ora, non hanno mai avuto.

Il circuito si svolgerà da marzo a dicembre con l'aggiunta di una classifica per tenere traccia di come i giocatori fanno ad ogni evento del circuito. Lo Smash World Tour suddividerà i tornei in diversi “tier” (Platinum, Gold e Silver) in base a diversi parametri, dalla grandezza al numero di partecipanti, sino alla quantità di campioni che vi parteciperanno.

Il livello dell'evento, poi, determinerà quanti punti i concorrenti potranno guadagnare attraverso i piazzamenti. Durante questi mesi, i giocatori guadagneranno punti in ogni torneo approvato a cui partecipano, con i trentuno migliori giocatori nella classifica Smash World Tour che saranno invitati a competere per oltre $ 250.000 alle finali del World Tour che si terranno il prossimo 17 dicembre.

Qualsiasi organizzatore di eventi può chiedere di organizzare il proprio torneo e farlo entrare nel World Tour purché abbiano più di 32 partecipanti e aderiscano alla pagina ufficiale su Smash.gg dello Smash World Tour.

Questo circuito è gestito completamente da membri della community di Smash e, per ora, non esiste alcun supporto ufficiale da parte di Nintendo.

"Al momento, lo Smash World Tour non è associato o affiliato con Nintendo, anche se speriamo di unirci a loro in futuro", c'è scritto nel sito ufficiale dello Smash World Tour. "Uno dei nostri obiettivi con il Tour è quello di offrire un modo per supportare direttamente la scena competitiva".

In questo momento il circuito è sponsorizzato da Twitch e Smash.gg. Il 13 marzo è previsto il primo evento – coronavirus permettendo – al CEO Dreamland (torneo di livello Gold) e conta già circa 180 giocatori iscritti per Melee e oltre 470 per Smash.