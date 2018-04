Nasce Cranio Digital, divisione digitale della celebre casa editrice di giochi da tavolo

Canio Creations - una delle più affermate case editrici di giochi da tavolo italiane - è lieta di annunciare la nascita della Cranio Digital, divisione che si occuperà di tutto il business digitale della società milanese.

La nascita di questa nuova sezione della casa madre è fortemente voluta dall'azienda per ampliare l’utenza dei clienti che già da anni hanno dimostrato di apprezzare e amare i boardgame prodotti. Il passaggio alla fase digitale - conseguenza dei successi degli ultimi anni - punterà ad estendere il pubblico di riferimento della Cranio, convertendo i giochi di maggior successo nella versione digitale ma non solo. L’intento della Cranio Digital infatti, sarà anche quello di acquisire licenze ufficiali per sviluppare nuovi prodotti di terze parti, oltre che lavorare sui propri titoli.

I giochi saranno realizzati principalmente per dispositivi iOS e Android, PC, MAC e SteamOS, oltre che per i supporti VR. “L’esperienza della Cranio Creations ci ha dimostrato che quando vengono realizzati prodotti innovativi, con un design grafico altissimo, il riscontro da parte del pubblico è immediato. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di trasferire l’esperienza di Game Design dei giochi da tavolo su un altro mercato - altrettanto interessante - come quello digital” ha dichiarato Lorenzo Tucci Sorrentino, CEO di Cranio Creations.