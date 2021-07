Nasce l'Esports Business Day: appuntamento a Settembre, a Rimini

È un mercato in forte crescita e con molto appeal tra i giovani quello degli Esports, e da oggi la sua industry si arricchisce di un evento B2B dedicato.

Grazie infatti all´accordo tra Italian Exhibition Group e l´Osservatorio Italiano Esports, nasce l´Esports Business Day, una giornata di business rivolta alle aziende che puntano a crescere in questo settore o a scoprirlo.

L´appuntamento con la prima edizione è per il 23 settembre 2021 alla Fiera di Rimini, nell´ambito della 33° edizione di Enada e la 3° di RAS Rimini Amusement Show. È possibile accedere alle modalità di partecipazione inviando una mail a oiesports@sportdigitalhouse.it.

Fino al 31 luglio sono previste condizioni agevolate per l'iscrizione. Con l´Esports Business Day i brand, gli investitori, i professionisti, i team, gli sport maker e in genere tutti i professionisti interessati, troveranno nuove opportunità di business e visibilità, oltre a una prospettiva privilegiata per comprendere al meglio le dinamiche del settore.

“Questo evento segna un passo fondamentale nello sviluppo del mercato esportivo italiano in termini di business” - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell´OIES -. “Formazione e networking sono le basi sulle quali costruire il rapporto con le aziende, che attraverso queste occasioni possono avvicinarsi e comprendere un mondo ricco di opportunità. Con questo format l´Osservatorio afferma ancora di più il suo impegno per rendere concreto lo sviluppo del settore Esports Italia. Il brand dell´OIES è un punto di riferimento per l´industry e la collaborazione con IEG ne rafforza ancora di più l´autorevolezza”.

“IEG ed Enada sono da sempre attente a cogliere e a sostenere le nuove opportunità fornite dal mercato” - sottolinea Corrado Peraboni, AD di Italian Exhibition Group – “e gli Esports rappresentano senz´altro un mercato dinamico e in crescita, che aveva bisogno di un evento di riferimento per crescere ancora di più, grazie al confronto e alle occasioni di business che solo il prodotto-fiera può offrire”.

Due i percorsi formativi in programma per le aziende, costituiti da quattro workshop ciascuno, il primo dei quali in comune a entrambi i percorsi.

Il programma del 23 settembre:

Workshop di apertura Sala Ravezzi . 1° piano hall sud 10.30-11.30 L´Esports Business: i dati del mercato e lo scenario in Italia

Business opportunities Sala Ravezzi . 1° piano hall sud h. 12.00-13.00 Gli Esports diventano Sport: opportunità e limiti per il mondo del betting

14.00-15.00 Dalle sale giochi alle sale LAN: come costruire un´esperienza Esports

15.30-16.30 Il ROI degli Esports: come sviluppare strategie di conversione attraverso il gioco

Marketing trends Sala Diotallevi . 1° piano hall sud 12.00-13.00 La brand gamification: le leve di marketing per aumentare l´engagement con il pubblico attraverso il gioco

14.00-15.00 Twitch: di cosa si tratta e come integrarlo nelle strategie di marketing per intercettare la generazione Z

15.30-16.30 NFT e criptovalute nel mondo degli e-sports: i trend emergenti come business per le aziende

Oltre ai momenti di formazione, i partecipanti potranno accedere anche alle aree di networking e all’open bar, in cui intrecciare relazioni con gli stakeholder del settore. Disponibili anche una business lounge e alcuni corner dove incontrarsi. Previsto anche un Esports Legal Corner, uno spazio con professionisti di studi legali, a disposizione per rispondere alle domande sulle normative del settore.

Si tratta di uno strumento fondamentale di supporto alle aziende, che in questo modo potranno ricevere un´assistenza immediata su limiti e opportunità delle iniziative esportive.