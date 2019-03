Nasce Everyeye on Demand, nuovo canale YouTube dedicato a live e gameplay

Siamo orgogliosi di annunciare la nascita di Everyeye on Demand, il secondo canale YouTube sul quale troveranno spazio le repliche di tutte le nostre live che andranno in onda su Twitch, oltre ai video gameplay e ai trailer dei migliori giochi del momento.

Il canale Everyeye on Demand è già online e include una selezione di alcuni dei migliori contenuti prodotti degli ultimi tempi, come l'apprezzata (dis)Comfort Zone di Resident Evil 2, le prime due ore di Metro Exodus, video gameplay di Anthem, i principali appuntamenti dei nostri streamer (RNade, Giorno Gaming, SchiacciSempre) e le più recenti sessioni di Domande e Risposte e Colazione con Everyeye.it, dove la nostra redazione ha soddisfatto tutte le curiosità della community sugli argomenti più dibattuti.

L'idea di lanciare Everyeye on Demand è scaturita dall'esigenza di rendere il canale principale di Everyeye.it più coerente e focalizzato su contenuti di qualità auto-prodotti, come anteprime, recensioni, speciali, rubriche e approfondimenti sul mondo videoludico. Abbiamo grandi progetti al riguardo, e per il futuro puntiamo ad espanderlo ulteriormente con l'aggiunta di nuovi format creati ad hoc, che andranno ad accrescere ulteriormente l'offerta: Un primo esempio in tal senso è la nuova rubrica video My Generation, dedicata ai grandi classici che hanno scritto la storia dei videogiochi.

Nel frattempo, vi consigliamo caldamente di iscrivervi al nuovo canale Everyeye on Demand, dove d'ora in avanti troverete le repliche di tutte le nostre trasmissioni. Tutti coloro che amano seguirci in diretta, invece, possono seguirci sul canale Twitch di Everyeye.