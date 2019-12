Nasce la Global Esports Federation, patrocinata da Tencent Games

Nasce ufficialmente la Global Esports Federation (GEF), federazione che ha Tencent come founding partner. Chris Overholt, CEO e presidente di OverActive Media, è diventato membro del board di governance della Federazione.

L'esperienza di Overholt deriva dalla sua precedente carica ricoperta all'interno del Comitato olimpico canadese, così come in Maple Leaf Sports & Entertainment, dove ha lavorato con i Toronto Raptors e i Toronto Maple Leafs.

Ciò si aggiunge al suo coinvolgimento nella Overwatch League con la franchigia dei Toronto Defiant, la Call of Duty League con la franchigia dei Toronto Ultra e la squadra MAD Lions di League of Legends.

"Questo è un passo...importante per portare gli esport più vicini allo sport globale", ha detto Overholt. Ha aggiunto che è un privilegio far parte del consiglio del GEF. Nel frattempo, Chris Chan è stato nominato presidente del GEF. Ha avuto esperienza alle Olimpiadi ed è anche segretario generale del Consiglio Olimpico Nazionale di Singapore. "Il GEF contribuirà a sviluppare la credibilità, la legittimità e il prestigio degli esport nella società sfruttando la storia, le basi, i valori dello sport e la tecnologia e l'innovazione".

Altri importanti membri del neonato GEF includono Wei Jizhong, vicepresidente onorario del Consiglio Olimpico dell'Asia, così come Charmaine Crooks, membro del consiglio del Comitato Olimpico canadese.

Attualmente, la Global Esports Federation si è posta cinque obiettivi e lavorerà per raggiungerli. Il primo è quello di incoraggiare la creazione di federazioni nazionali di esport attraverso fiere e linee guida. Il secondo è quello di istituire una commissione per atleti che si concentri sul fair play, sull'istruzione e sul loro benessere. Il GEF desidera inoltre riunire sotto un'unica bandiera competizioni e programmi di sviluppo per gli esport. Ciò si aggiunge allo sviluppo di strutture e linee guida di governance, nonché allo sviluppo di competizioni globali e unificate dedicate all'esport.

L'iniziativa ha sicuramente un grande peso ma il fatto che un colosso come Tencent sia un founding partner e la presenza di Overholt pone molti interrogativi sull'effettiva imparzialità e influenza degli attori coinvolti. Staremo a vedere.