Nasce KOI, team esport di Ibai e Gerard Piqué: battuto il nuovo team di Rekkles al debutto

Non bastava l’ingresso ufficiale di Lando Norris negli esport con il team Quadrant di Halo Infinite. Anche il celebre difensore del FC Barcelona Gerard Piqué ha dato vita a KOI, organizzazione esport creata assieme allo streamer spagnolo Ibai Llanos. Il debutto è già avvenuto su League of Legends e le premesse sono ottime.

Innanzitutto, immediatamente in seguito all’annuncio KOI è spopolata su Twitter, dove al momento della scrittura dell’articolo conta già su più di 285.000 follower, mentre su Instagram sta raggiungendo i 220.000 follower. L’impatto dei nomi coinvolti è stato dunque sensazionale, ma non solo sui social.

KOI ha infatti già debuttato su League of Legends contro Karmine Corp, team di proprietà dello streamer francese Kamel "Kamet0" Kebir e vincitore back-to-back dell’EU Masters del titolo di casa Riot Games. Questa amichevole si è rivelata importante non solo per l’esordio del team KOI, ma anche per il ritorno in azione della superstar Martin "Rekkles" Larssen, nuovo AD Carry di KCorp dopo l’avventura con i G2.

In tale occasione, la trasmissione su Twitch ha visto la partecipazione di ben 470.000 spettatori circa durante la prima partita, numero che porterebbe lo showmatch addirittura al terzo posto nelle trasmissioni estive del 2021 della competizione principale europea, LEC. Attualmente il VOD si sta avvicinando a quota 6 milioni di visualizzazioni, numeri sorprendenti per una squadra svelata e approdata nella scena esport nelle ultime ore.

Un inizio quindi eccezionale per KOI che, dopo la squadra di League of Legends, prevede di dare vita a una squadra di VALORANT, il First Person Shooter competitivo della stessa Riot Games. Lo streamer Ibai ha confermato che il roster verrà svelato tra qualche settimana. Non è noto, però, a quali competizioni ufficiali prenderanno parte: i fondi non mancano, dato il successo dei due proprietari nella community spagnola ed europea in toto. Insomma, le sorprese potrebbero essere davvero dietro l’angolo.