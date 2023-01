Nasce a Milano PLB World, hub esport di Christian Vieri e Bernardo Corradi

In Italia si continua a spingere sul mondo esport grazie all’impegno di grandi nomi che scommettono sul settore: a Milano nasce PLB World, nuovo Entertainment Hub per il gaming e l’esport sorto da un’idea di Christian Vieri e Bernardo Corradi, icone del calcio italiano che ora si dedicano alla nuova generazione di nativi digitali.

PLB World è uno spazio da oltre 700 metri quadrati suddiviso in due piani, con 24 postazioni PC per gaming, nove simulatori di corsa e sei console Playstation 5, e ha una serie di obiettivi molto interessanti. Il primo è aggregare, formare e intrattenere i giovani offrendo loro un posto dove riunirsi, socializzare e crescere da semi-professionisti – o magari professionisti – sui titoli competitivi più seguiti al mondo.

La crescita di talenti è il secondo obiettivo, il quale giunge con un buon proposito parallelo: offrire a chiunque la possibilità di divertirsi con i videogiochi, promuovendo accessibilità e inclusione sociale. Infine, il terzo obiettivo è quello di raccontare il lato sano degli esport, distogliendo lo sguardo della massa dalle critiche continue per il mondo del gaming e, al contempo, dei content creator.

PLB World vedrà anche programmi di ricerca e formazione, sessioni di allenamento per coloro che vogliono prendere parte a un settore in continua crescita, con particolare attenzione ad alimentazione, cura del fisico, psicologia e posturologia.

Christian Vieri, co-founder di PLB e PLB World, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di poter presentare oggi a Milano, a tre anni dalla nascita della nostra società PLB, l’entertainment hub più innovativo d’Europa. Questo offrirà alla nostra città, già caratterizzata da una forte tradizione sportiva, un’opportunità unica di diventare un centro nevralgico anche dell’Esport”.

Bernardo Corradi ha aggiunto: “PLB World rappresenta una realtà dotata di tecnologia all’avanguardia dove i giovanissimi troveranno un vero e proprio campo di allenamento in cui sviluppare il loro talento come gamer, streamer e caster; è un luogo sano di socialità in cui i giovani saranno seguiti da professionisti di diversi ambiti e aperto a tutti gli appassionati di gaming”.