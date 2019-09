Nasce l'NBA2K Global Championship: tutto quello che dovete sapere

2K Games, dopo il successo ottenuto negli USA con la NBA 2K League, ha stretto una nuova partnership con ESL, NBPA (la National Bastketball Players Association) e la NBA per la nascita del primo campionato globale aperto a tutti.

Ovviamente il titolo prescelto è NBA 2K20: ecco le informazioni essenziali per registrarsi e competere sul pitturato virtuale. Il torneo in questione presenta oltre 100.000 Dollari in prize pool e a breve prenderanno ufficialmente il via gli Open Qualifier.

Il campionato vedrà i giocatori competere sia in eventi offline che online a partire dalla prima settimana di ottobre, con la finalissima offline che si svolgerà negli Stati Uniti il prossimo 22 febbraio.

Jason Argent, Senior Vice President of Basketball Operations di 2K Sports, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con NBA, NBPA ed ESL per creare questo torneo unico nel suo genere per NBA 2K. Chiunque sia interessato a testare le sue abilità, lo invitiamo a registrarsi e vedere se possiede davvero quello che serve per diventare il miglior giocatore 1vs1 al mondo”.

Le finali regionali si terranno presso gli studi ESL di Los Angeles, Parigi e Sydney, dove ogni vincitore riceverà 15.000 Dollari e altri premi targati NBA e 2K.

Come si svolgerà il campionato? Anzitutto, per l'iscrizione, dovete avere almeno 16 anni e possedere un account ESL. Nell'immagine in calce alla notizia troverete le date degli Open Qualifier per l'Italia, il primo di questi si giocherà il prossimo 6 Ottobre.

Sono già una quarantina i giocatori iscritti al momento e solo i primi due classificati potranno accedere ai Playoff regionali. Il formato è 1vs 1, per un match che si sviluppa su otto turni e che porta all'eliminazione nel caso il giocatore perda due round.

Siete pronti a mettervi in gioco?