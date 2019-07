Nasce la nuova rubrica su Twitch My Generation Live, prima puntata stasera alle 21:00

Dopo averla letta per settimane sulle pagine di Everyeye.it e visionata sul nostro canale YouTube, la rubrica My Generation si trasferisce anche su Twitch, per farvi compagnia con uno speciale appuntamento della durata di due ore.

A condurre la trasmissione troverete Gabriele Carollo, Daniele D’Orefice e Giuseppe Carrabba, che a rotazione porteranno nel palinsesto di Twitch un'assoluta novità. Come già saprete, infatti, My Generation racconta i segreti e lo sviluppo dietro i grandi giochi che hanno fatto la storia, e per una live così corposa, la nostra redazione cercherà di ampliare l’analisi a intere serie. Per la prima puntata, il franchise selezionato è quello di Wolfenstein: dalle sue origini, passando per i vari reboot, per giungere infine a ciò che ha ispirato il prossimo Youngblood.

L’intenzione è quella di portare sul canale Twitch di Everyeye un vero e proprio documentario 2.0, fatto di chicche, analisi dei titoli usciti in passato e spot del periodo. L’appuntamento è quindi fissato per mercoledì 3 luglio alle ore 21:00, inoltre vi ricordiamo che nelle prossime ore andrà online sul sito e su YouTube l'episodio 13 di My Generation, dedicata ad una esclusiva Xbox particolarmente amata, in proncinto di tornare alla fine dell'estate. Come di consueto, potete utilizzare lo spazio commenti qui sotto per farci avere i vostri feedback sulla rubrica. Vi aspettiamo!