Nasce PlayStation Playmakers: LeBron James e Romelu Lukaku tra i nuovi testimonial PS5

Eric Lempel di Sony Interactive Entertainment presenta ufficialmente PlayStation Playmakers, un'iniziativa che coinvolge le stelle dello sport e i più celebri creatori di contenuti nella promozione del brand PlayStation, dai giochi PS5 alle clip sulle funzionalità del controller DualSense passando per PlayStation VR2.

Con la nascita del programma PlayStation Playmakers, la macchina promozionale di SIE accoglie personalità del calibro di LeBron Games e Romelu Lukaku. All'icona NBA e alla stella del calcio belga si aggiungono altri testimonial PlayStation come il musicista country Jimmie Allen, l'attore e comico King Bach, l'atleta BMX Nigle Sylvester, NaLyssa Smith della WNBA, le star della NFL Ja' Marr Chase e CeeDee Lamb, la calciatrice freestyler francese Lisa Zimouche, il creatore di contenuti brasiliano Julio Cocielo e tante altre personalità del mondo dei videogiochi, dello sport, del piccolo e grande schermo, degli eSport e dell'intrattenimento.

Nel presentare questa nuova iniziativa di marketing, Lempel spiega che le celebrità del programma PlayStation Playmakers "celebreranno la loro passione per i videogiochi e per PlayStation fornendo delle esperienze uniche ai propri fan, con dietro le quinte e importanti anticipazioni dal mondo PlayStation. I Playmakers sono una rete dinamica di talenti che partecipano a un programma che continuerà a crescere e ad evolversi: faranno parte del nostro viaggio per ispirare gli appassionati di videogiochi a dimostrare il potere e l'importanza del gaming".

Nel caso ve lo foste perso, qui potete ammirare LeBron James sulle orme di Kratos nella clip di God of War Ragnarok.