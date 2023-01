Nasce progetto Lega Pro e WeArena: arriva eSerie C 2022/23 su FIFA

Se da un lato seguiamo la nuova stagione eSerie A TIM 2023, iniziata con la EA SPORTS eSupercup, dall’altro non possiamo fare a meno di notare un ulteriore allargamento della scena esport italiana di FIFA 23 con le nuove linee guida definite tra Lega Pro e WeArena per la eSerie C.

Con l’obiettivo di guidare i club di Serie C nello sviluppo delle loro rispettive divisioni esport, Lega Pro e WeArena hanno preparato delle direttive chiave per la stagione 2022/23: il compito sarà quello di aiutare le società con indicazioni strategiche e operative al fine di portarle a costituire la propria Esports Business Unit. Oltretutto, nelle prossime settimane ci saranno selezioni territoriali per aspiranti giocatori interessati a partecipare alla terza lega virtuale del calcio italiano.

Si tratta della seconda competizione ufficiale eSerieC, dopo una stagione 2021/2022 che ha visto già una collaborazione base tra Lega Pro e WeArena. La stagione attuale ha un traguardo molto specifico: dotare tutte le società degli strumenti chiave al fine di conoscere meglio e approfondire il mondo esport, alimentando il loro interesse verso il settore.

Marcel Vulpis, Vicepresidente Vicario della Lega Pro, ha dichiarato: “Queste novità vanno nella direzione di evolvere la concezione degli sport elettronici all’interno del mondo del calcio, guidando i nostri club in un settore non ancora completamente conosciuto, che ha interessanti prospettive di business. In questo settore ci stiamo posizionando come una Lega dinamica e all’avanguardia, contiamo di crescere ulteriormente e di attirare l’attenzione di potenziali nuovi sponsor per i club”.

A questi commenti si è aggiunto Francesco Monastero, CEO di WeArena: “Sono davvero orgoglioso di come siamo riusciti a far entrare le dinamiche esports in riferimento a club di calcio all’interno di luoghi molto frequentati dalle famiglie e dai giovani come i centri commerciali. Si tratta sicuramente di un passo cruciale e importante che sottolinea come la territorialità sia fondamentale per un progetto dedicato agli sport elettronici”.

Nel mentre, è iniziata anche la eLigue1 Uber Eats 2023.