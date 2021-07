Nasce Quickload, programma di accelerazione per le startup gaming supportato da Microsoft

Microsoft, OGR Torino e 34BigThings annunciano Quickload powered by OGR Torino, il primo programma di accelerazione 4.0 italiano dedicato a tutte le startup europee in ambito gaming. Scopo dell'iniziativa è quello di supportare i nuovi talenti nella realizzazione di progetti legati al mondo videoludico.

Le candidature per il progetto saranno aperte a partire dal 30 luglio 2021 e andranno avanti fino al 20 settembre 2021: tutte le startup interessate potranno inviare la loro candidatura al sito ufficiale di Quickload, proponendo le loro idee. Una commissione internazionale composta da esperti nominati da OGR Torino, 34BigThings e Microsoft selezioneranno in seguito le startup che parteciperanno al programma. I candidati selezionati, che saranno annunciati a novembre 2021, verranno poi affiancati tramite un percorso di mentorship che metterà a loro disposizione risorse e strumenti per sviluppare le proprie idee creative.

In tale ottica, per supportare i progetti più validi, Microsoft stanzierà un finanziamento di 100.000 dollari tramite il suo programma internazionale ID@Xbox. L'iniziativa vera e propria partirà il prossimo 6 dicembre 2021 e andrà avanti per 6 mesi, fino al 27 maggio 2022. Alle startup migliori verrà data la possibilità di proseguire per ulteriori 6 mesi presso OGR Tech, mentre le startup di serious e business game potranno essere selezionate per accedere al programma Microsoft for Startups.

"Siamo molto orgogliosi di annunciare oggi il programma di accelerazione Quickload powered by OGR Torino", spiega il CEO di OGR Torino Massimo Lapucci, che prosegue: "Il gaming è un settore sul quale OGR Torino - attraverso la business community OGR Tech - ha scommesso sin dall'inizio. Con questa esperienza ci aspettiamo di consolidare la nostra presenza a livello europeo in ambiti caratterizzati da elevati tassi di sviluppo, consolidando dunque la mission di OGR come hub per l'accelerazione e l'innovazione d'impresa al servizio del Paese". Il CEO di 34BigThings, Valerio Di Donato, spiega che uno dei principali obiettivi del programma di Quickload è "aiutare nuovi talenti a sviluppare la propria idea di business in ambito gaming, che sia esso un videogioco, una demo o il pilastro di una nuova cultura imprenditoriale", sottolineando inoltre quanto sia fondamentale avere un'idea dal buon potenziale e la giusta attitudine professionale e personale per proseguire in questo percorso. Infine Guy Richards, Senior strategic partner manager di ID@Xbox sottolinea che "il programma Quickload è un’ottima opportunità per le startup italiane attive nel settore del gaming per ottenere supporto e competenze extra nella fase iniziale del loro percorso".

Tra le ragioni principali dietro la nascita del progetto si cita anche il report di IIDEA sullo stato dei videogiochi in Italia nel 2020, che ha generato un turnover di 2.1 miliardi di euro e una crescita del mercato del 21.9%, dati che dimostrano l'importanza del settore in Italia e la necessità di supportare i talenti autoctoni.