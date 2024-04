Nasce VGP Play, la prima piattaforma streaming gratis su videogiochi e tecnologia

Videogames Party Srl presenta VGP Play, un nuovo modo di raccontare l’industria dei videogiochi attraverso videointerviste esclusive con i volti e le voci dei protagonisti.

Un progetto che è da oltre 4 anni in continua evoluzione, studiato e realizzato con passione da chi i videogiochi li vive ogni giorno; un omaggio di noi appassionati nato anche perringraziare chi ha creato l’industria del settore e i capolavori che ci hanno regalato infinite ore di divertimento.

Una piattaforma con oltre 50 ore di contenuti esclusivi che ogni mese si arricchiranno di altri contenuti fra storia e attualità catalogati in una delle attuali 8 sezioni:

I Fondatori: il fascino di scoprire direttamente dalle loro parole come sono nate le principali aziende del settore come Atari, Activision, Electronic Arts, Naughty Dog, Microprose

In giro per il mondo: Tokyo, Lisbona , Las Vegas. Il team di VGP viaggia in tutto il mondo, per raccontarvi storie incredibili

I Maestri giapponesi: vi invitiamo a conoscere e ascoltare i più importanti creatori di videogiochi e artisti che abbiamo avuto il privilegio di incontrare

Women Power: in un mondo che si riteneva appannaggio degli uomini, vi raccontiamo le donne che hanno dato un contributo enorme all’industria dei videogiochi, conosceremo le pioniere e i loro fantastici lavori

Lo zio Galla: Stefano Gallarini, storica e autorevole voce in materia di tecnologia e videogiochi, racconta le tendenze, i prodotti, e tutto ciò che è “tech” spaziando fra passato e futuro

Orgoglio italiano: i racconti degli italiani che si sono fatti strada nel mondo con tante innovazioni e idee brillanti

Pionieri del Gaming: abbiamo raccolto le testimonianze di coloro che hanno creato le tecnologie più innovative e i racconti dei visionari che hanno messo le basi per l'industria dei videogiochi

Rivoluzioni tecnologiche: non solo videogiochi. Vi raccontiamo anche tutte le rivoluzioni tecnologiche più importanti che hanno contribuito all’evoluzione di questo settore: dalla nascita di Internet a quella dei Microprocessori, fino all’avvento della realtà virtuale

Sulla piattaforma VGP Play troverete anche le prime due puntate del documentario Videogame Legends che conterrà, una volta portato a termine, il meglio di tutte le interviste, tanti contenuti extra e approfondimenti degli esperti. La prima puntata divisa in due parti e dedicata alla Genesi del medium e la seconda interamente dedicata ad Atari e al fenomeno PONG.



La piattaforma è web mobile oriented e raggiungibile su vgpplay.com, per migliorare l’esperienza attraverso i dispositivi mobile e TV saranno rilasciate nei prossimi mesi le APP dedicate. L'accesso alla piattaforma è gratuito e il modello di business prevede adv pubblicitaria e contenuti sponsorizzati dai partner nteressati a supportare la missione di VGP Play.

