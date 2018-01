Nasce Vita3K, il primo emulatore di PlayStation Vita

A oltre sei anni di distanza dal lancio della console arriva il primo emulatore di PlayStation Vita , denominatoe ancora in fase embrionale. Al momento l'emulatore non supporta alcun titolo commerciale ma solamente pochi software homebrew.

Gli unici test sembrano essere stati effettuati con una ISO modificata del primo Quake, capace di girare a 15 FPS, il lavoro da fare è ancora tanto ma gli sviluppatori hanno promesso significativi miglioramenti nei prossimi mesi.

Resta da capire come Sony si muoverà nei confronti di questo emulatore, non è escluso che la compagnia decida di intervenire per bloccare i lavori su Vita3K, vi aggiorneremo in caso di novità in merito.



La notizia riportata ha il solo scopo di illustrare gli avanzamenti tecnici nel campo del gaming e dell'umulazione, e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, pratica che la nostra redazione condanna in ogni sua forma.