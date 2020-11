Nasce Yellow Brick Games, team dell'ex lead designer di Dragon Age

Nel corso delle ultime ore è stata annunciata la nascita di una nuova software house formata da alcuni veterani del settore: Yellow Brick Games.

Il fondatore di questo team di sviluppo prende il nome di Mike Laidlaw, che avrete sicuramente sentito se siete fan di Bioware. Ladilaw ha infatti ricoperto il ruolo di lead designer in progetti come Dragon Age Origins e ha collaborato anche nello sviluppo di Jade Empire e i due successivi episodi di Dragon Age, ovvero Inquisition e il secondo capitolo. La collaborazione con Bioware è poi terminata prima dell'arrivo di Anthem e Mass Effect Andromeda, ovvero nel 2017. Negli ultimi tre anni non abbiamo più avuto notizie di Ladilaw fino ad oggi, quando è stata annunciata la sua nuova software house. Oltre al suo fondatore, il team con sede a Quebec (Canada) vanta anche diversi altri veterani dell'industria videoludica, tra i quali troviamo ex-sviluppatori Ubisoft ed è probabile che in futuro se ne aggiungano anche altri.

Purtroppo non ci sono informazioni sul primo progetto della software house, che ha espresso in ogni caso la volontà di lavorare a giochi che fungano da "parco giochi virtuale" e che offrano un'esperienza immersiva e ricca di interazione.