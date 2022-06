Nascita, crescita ed evoluzione di PlayStation Plus: com'è cambiato dal 2010 ad oggi?

Dal 2010 ad oggi, PlayStation Plus ha cambiato pelle più volte, evolvendosi per soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di abbonati. E la nuova evoluzione di PS Plus è appena iniziata...

Dall'ormai lontano 29 giugno del 2010, infatti, il più importante servizio in abbonamento di Sony è andato incontro a una serie di modifiche, aggiunte e migliorie che hanno contribuito a farne un elemento sempre più imprescindibile dell'esperienza ludica della community PlayStation.

Dall'originario approccio 'on demand' con il solo accesso a un catalogo di videogiochi PS3 (e successivamente PS Vita), l'ecosistema di PS Plus è cresciuto costantemente e, con esso, la necessità di una rimodulazione del servizio per riequilibrarne l'offerta contenutistica alle esigenze del colosso tecnologico giapponese.

Una delle tappe fondamentali del percorso di evoluzione del PS Plus intrapreso di Sony coincide però con l'avvento di PS4: nei mesi che hanno accompagnanto la fase di lancio della quarta generazione di console casalinghe dell'azienda nipponica, PlayStation Plus ha abbracciato un modello in abbonamento aderente alla filosofia di Xbox Live Gold, associando all'obbligo di sottoscrizione per accedere alle lobby multiplayer un pacchetto mensile di videogiochi (la Instant Game Collection) provenienti dalle software house interne, dai publisher terzi e dagli sviluppatori indipendenti.

Quanto al futuro, un primo assaggio lo abbiamo avuto al lancio di PS5 con la PlayStation Plus Collection, una generosa raccolta di titoli PS4 retrocompatibili che ha reso ancora più allettante, per gli appassionati, il passaggio all'attuale generazione di console Sony.

Nell'attesa di assistere alle prossime evoluzioni di questo ormai iconico servizio in abbonamento, vi lasciamo in compagnia dell'approfondita analisi a firma di Antonio Izzo sulla storia ed evoluzione di PlayStation Plus, dai giochi gratis ai salvataggi cloud.