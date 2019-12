Natale 2019: i messaggi d'auguri di Naughty Dog, Insomniac e tanti altri sviluppatori!

Il Natale è alle porte e lo spirito delle festività ha ormai contagiato chiunque. Anche gli sviluppatori, che hanno invaso il web con una moltitudine di cartoline d'auguri ispirate agli universi da loro stessi creati.

Il PlayStation Blog ha fatto il lavoro sporco per noi, raccogliendo in un unico posto ben 60 biglietti natalizi confezionati dagli studi di sviluppo più disparati, non solo da quelli che orbitano nella galassia di Sony. Nei giorni scorsi vi abbiamo già mostrato l'illustrazione di God of War e la cartolina di Ghost of Tsushima, ma come potete vedere nella galleria in calce ce n'è davvero per tutti i gusti.

I ragazzi di Naughty Dog ci regalano un paesaggio innevato percorso da Ellie in groppa ad un cavallo, mentre Astro Bot viaggia nello spazio a bordo di una navicella a forma di slitta, ricolma di regali. Insomniac Games ha tessuto un motivo perfetto per un caldo maglione natalizio, sul quale sono ricamati i volti di Ratchet, Clank, Spider-Man e persino di una chimera di Resistance. I personaggi di Shenmue 3 giocano con le palle di neve vestiti da Babbo Natale, mentre i personaggi di Bethesda, dal Doomguy a Blazko, posano tutti assieme appassionatamente in una bellissima illustrazione. Potete ammirarle tutte quante nella galleria in calce, fateci sapere nei commenti qual è la vostra preferita!