Natale 2019: Microsoft punta su Xbox One X, Elite Controller 2 e Game Pass

Microsoft ricorda le proposte gaming della compagnia per il Natale 2019 con Xbox One X, il nuovo Controller Elite Series 2 (disponibile dal 4 novembre in Italia) e Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che permette di accedere ad un vastissimo catalogo di giochi Xbox One, Xbox 360 e PC.

Xbox Elite Controller 2 (179.99 euro)

Disponibile a partire dal 4 novembre, Xbox Elite Controller Series 2 conquisterà tutti gli appassionati con le sue oltre 30 nuove funzionalità, tra cui levette regolabili, nuovi componenti intercambiabili e fino a 40 ore di autonomia della batteria ricaricabile. Ogni giocatore potrà personalizzarlo in tantissimi modi diversi, grazie all’app Accessori Xbox, disponibile su console Xbox One e dispositivi PC Windows 10, scegliendo nei minimi dettagli come potenziare l’esperienza di gioco grazie al proprio fidato controller!

Xbox One X (499.99 euro)

Xbox One X: divertimento senza compromessi con la Xbox più potente di sempre

: divertimento senza compromessi con la Xbox più potente di sempre Xbox One X, la console più potente al mondo, è l’idea-regalo perfetta per immergersi in sessioni di gioco in 4K. I giocatori potranno vivere un’esperienza unica grazie al 40% di potenza in più offerta da Xbox One X rispetto a qualsiasi altra console, e alla line-up dei giochi, che conta numerosi titoli tra cui Gears 5, Forza Horizon 4, Minecraft, e tanto altro ancora.

Xbox One X è nata per offrire la vera esperienza di gaming 4K, grazie a una potenza tale da supportare risoluzioni in 4K nativo, High Dynamic Range (HDR) e un’ampia gamma di colori.

Xbox Game Pass Ultimate (12.99 euro/mese)

Con Xbox Game Pass Ultimate ottieni tutti i vantaggi di Xbox Live Gold e oltre 100 fantastici giochi di grande qualità per console e PC ad un prezzo mensile molto vantaggioso. Il servizio più completo di Xbox consente di giocare alle esclusive Xbox Game Studios a partire dalla data di rilascio e usufruire di sconti e offerte esclusive dedicate ai membri Gold. Grazie alla vasta quantità di titoli presenti e ad un aggiornamento continuo dei contenuti, Xbox Game Pass Ultimate è la soluzione perfetta per soddisfare i desideri di ogni gamer.