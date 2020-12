Natale 2020: trova il regalo perfetto da GameStopZing, dai Funko Pop ai giochi da tavolo

Il nuovo volantino di dicembre GameStopZing porta in dote un sacco di idee per i vostri regali di Natale: non solo videogiochi ma anche merchandising, statuine, giochi in scatola, giochi di carte, Funko Pop! e tantissimi altri prodotti, ecco i più interessanti per un regalo con i fiocchi.

Ben nutrita la sezione giochi in scatola del sito di GameStopZing che propone tanti board game, da sempre un passatempo ideale per le festività. Tra i tanti segnaliamo il gioco di Ritorno al Futuro (44.98 euro), Dixit (29.99 euro),, Escape Room Il Gioco (39.99 euro), Jumanji (32.98 euro) e La Casa di Carta Escape Game a 19,99 euro Un Funko Pop! è un regalo sempre gradito e sul sito di GSZ trovate una vastissima selezione di prodotti che include non solo i Calendari dell'Avvento delle serie più famose (da Dragon Ball Z ad Harry Potter) ma anche i Funko Pop di Naruto, Deadpool,, Holiday Harry Potter e il ricercatissimo Baby Yoda di The Mandalorian a 15,98 euro GameStopZing offre tantissimi prodotti a tema Minecraft , tra cui il Piccone di Diamante il Kit Bistecca , la tazza Minecraft XL Una miriade di giocattoli di Fortnite vi aspettano da GameStopZing! Dal Monopoly Fortnite Refresh ai Nerf Microshots disponibili in varie versioni e modelli assortiti.Per un fan della serie di Akira Toriyama potete puntare sulle figure Banpresto di Dragon Ball , ad esempio, Broly o Vegetto Kamehameha Finale 1.Croce e delizia dei collezionisti, GameStopZing propone tante novità legate alle carte Pokemon e Yu-Gi-Oh! come il, il Set Fuoriclasse Spada e Scudo Voltaggio Sfolgorante , scatola da collezione Tin PokèBall 2020 e le Carte Yu-Gi-Oh Maximum Gold Edition Speciale