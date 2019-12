E' già Natale da Expert: online il volantino Orange Christmas con sconti su PS4 Slim

Dal 3 al 13 dicembre la catena Expert lancia il volantino Orange Christmas: il Natale si tinge di arancione con una nuova serie di offerte, tra cui alcuni sconti su PlayStation 4 e accessori, vediamoli più da vicino le promozioni in corso.

Nel momento in cui scriviamo non sono molte le offerte di Expert per la categoria Videogiochi e Console ma non è escluso che qualche altro prodotto possa aggiungersi nelle prossime ore o nei prossimi giorni, ricordiamo che il volantino Orange Christmas è valido fino al 13 dicembre compreso.

Da segnalare lo sconto su PlayStation 4 Slim 500 GB con Voucher Fortnite in vendita a 199.99 euro mentre il DualShock 4 (sempre con Voucher Fortnite) costa 49,99 euro. Prezzo leggermente più basso per il joypad di Nacon, proposto a 44,99 euro.



Le offerte allo stato attuale terminano qui ma come detto vi invitiamo a tenere d'occhio il sito ufficiale di Expert o recarvi nel negozio a voi più vicino per scoprire altre eventuali promozioni in corso non ancora segnalate online.