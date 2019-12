A Natale non poteva mancare un nuovo trailer di I Am Jesus Christ

Il giorno di Natale non poteva certo mancare un nuovo trailer di I Am Jesus Christ, il nuovo gioco per PC che promette di far ripercorrere la vita di Gesù Cristo. Il video, pubblicato da PlayWay, è visionabile in cima alla notizia.

Sin dall'annuncio di I Am Jesus Christ, il "simulatore di Messia" sviluppato da SimulaM e prodotto da PlayWay ha saputo attirare l'attenzione dei giocatori, se non altro per l'insolita premessa che lo caratterizza. Non è cosa da tutti i giorni vedere un videogioco basato sulla vita di Gesù Cristo.

Ce lo ricorda il publisher stesso nel nuovo trailer riportato in cima: nel momento in cui riportiamo la notizia, I Am Jesus Christ ha ricevuto oltre 6 milioni di visite su Twitter, e oltre 800.000 visualizzazioni su YouTube. Il filmato non mostra nulla di nuovo sul gioco, limitandosi a riportare alcune citazioni della stampa, anche se alla fine possiamo vedere Gesù intento a camminare sull'acqua, uno degli iconici episodi della sua vita che i giocatori potranno ripercorrere nel gioco.

Lasciandovi alla visione del nuovo trailer, ricordiamo che I Am Jesus Christ è previsto in arrivo su PC. Il titolo debutterà su Steam, dove il gioco è atteso "presto in arrivo", senza nessuna indicazione sulla finestra di lancio vera e propria. Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli da PlayWay.