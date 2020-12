Natalissimi Unieuro 2020: sconti e offerte su console, videogiochi e PC Gaming

Tornano i Natalissimi Unieuro con tante offerte valide fino al 24 dicembre su centinaia di prodotti, tra questi ovviamente troviamo anche console, videogiochi, accessori, PC Gaming e periferiche.

Nintendo Switch costa 349 euro in abbinata con un gioco a scelta da una selezione di titoli, restando in casa Nintendo segnaliamo i migliori giochi per Nintendo Switch a 49.99 euro l'uno tra cui Animal Crossing New Horizons, Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3, Super Mario Party, Pokemon Spada e Scudo, New Super Mario Bros U Deluxe, Super Mario 3D All-Stars e Mario Kart 8 Deluxe.

Il Game & Watch Super Mario Bros costa 44.99 euro mentre PS4 Slim 500 GB costa 299 euro, bastano invece 199 euro per acquistare Nintendo Switch Lite (vari colori disponibili). Queste sono solo alcune delle offerte Natalissimi Unieuro 2020 valide online e nei negozi aderenti fino al 24 dicembre.

Il consiglio è quello di non recarvi nei punti vendita se non strettamente necessario, in caso di bisogno potete provare a telefonare al negozio Unieuro a voi più vicino o in alternativa effettuare l'ordine online con ritiro il negozio (opzione comunque consigliata solo in mancanza di altre soluzioni), gli store sono a disposizione dei clienti per ogni esigenza in questo momento così delicato.