Sono nati prima i Pokemon o Digimon? La risposta non è così scontata

Malgrado le differenze, è innegabile che Pokémon e Digimon abbiano molti punti in comune, a partire dal successo ottenuto in seguito alla produzione di una serie trasmessa in TV verso la fine degli anni ‘90. Entrambi i franchise hanno anche seguito percorsi simili in altri media (videogiochi, giochi di carte, lungometraggi animati, giocattoli), ma quale dei due è nato prima? La risposta è meno scontata di quanto si pensi!

Da un lato abbiamo le prime versioni del videogioco Pokémon (Rosso e Verde) sviluppate da Game Freak e pubblicate da Nintendo nel 1996, dall’altro la venuta dei Digimon in veste di evoluzione del Tamagotchi distribuita da Bandai a partire dall’anno successivo.



Lo stesso discorso vale anche per le rispettive serie animate, così come per i primi lungometraggi proiettati nei cinema giapponesi. I mostri tascabili ideati da Satoshi Tajiri e Ken Sugimori hanno infatti raggiunto il piccolo e grande schermo con due anni di anticipo rispetto al debutto di Tai, Matt, Sora, Izzy, Mimi, e Joe. Il debutto della serie animata Pokemon risale al 1997 in Giappone mentre la prima serie animata dei Digimon è uscita nel 1999.

