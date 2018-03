Starcraft II Nation Wars: Canada, Norvegia e Cina prossime avversarie dell'Italia

fortunata nei sorteggi dei gironi delle, evitate tutte le formazioni più quotate, il prossimoaffronteremo Cina, Canada e Norvegia in un gruppo che appare accessibile.

Dopo essersi qualificata alla fase a gironi delle Nation Wars V, torneo di Starcraft II per nazioni organizzato da O’GamingTV in collaborazione con Blizzard, l’Italia dovrà ora affrontare nel gruppo A: Canada, Norvegia e Cina.

Il girone che prenderà il via il prossimo 27 marzo alle ore 19:00 consentirà a due formazioni di accedere alla fase playoff che permetterà di raggiungere le finali che si svolgeranno dal vivo, a fine aprile, all’interno del contesto di “La Villette”, a Parigi, nell’ambito del PLAY Paris Powered by PAX.

Per la squadra italiana composta da Riccardo “Reynor” Romiti, Flavio “MiaNonna” Rogledi e Davide “RuinBlaster” Zappalà, questo girone sembra essere assolutamente alla loro portata, andiamo ora ad analizzare singolarmente le formazioni avversarie.

Canada

Dopo la rinuncia a partecipare alle Nation Wars V da parte di Scarlett, la formazione canadese (NoRegreT, Jig, Bioice) appare sulla carta come la più debole dell’intero gruppo.

Soltanto Jake "NoRegreT" Umpleby sembra poter essere sufficientemente minaccioso, anche se Bioice e Jig si sono resi protagonisti di un’ottima prestazione contro l’Ungheria nelle qualificazioni riuscendo a portare a casa dei punti preziosi ed inaspettati.

Voto: 2/5

Norvegia

La squadra norvegese composta da Snute, Scythe e Poseidon sembra reggersi completamente sulle spalle del giocatore del Team Liquid.

Scythe e Poseidon, pur essendo due ottimi giocatori, non sembrano costituire, a priori, un problema per gli azzurri che oggettivamente parlando appaiono superiori.

A spaventare potrebbe essere lo stato di forma di Jens "Snute" Aasgaard, anche se il miglior matchup della nostra punta di diamante degli Exeed eSports (Reynor, ndr.) è proprio lo ZvZ e questo lascia ben sperare in vista del prossimo incontro.

Voto: 3/5

Cina

Almeno sulla carta, la formazione che potrebbe rappresentare un pericolo per l’Italia è proprio la rappresentativa cinese.

La squadra composta da TIME, Cyan e MacSed appare molto solida e completa, la punta di diamante è indubbiamente il Terran degli SCBoy che recentemente è riuscito a compiere un allkill sulla forte formazione croata, durante le qualifiche delle Nation Wars V.

I cinesi sembrano essere migliorati molto dallo scorso anno, quando Riccardo “Reynor” Romiti riuscì nell’impresa di allkillarli, in rimonta, durante le Nation Wars IV, relativamente al prossimo incontro tutto dipenderà dallo stato di forma che i cyber-atleti asiatici avranno nel momento in cui affronteranno la nostra nazionale.



Per il momento, sulla carta, Reynor dovrebbe essere superiore tecnicamente alla compagine cinese, sembrano essere invece fuori portata di MiaNonna e RuinBlaster i giocatori avversari.

Voto: 4/5

Gli altri gironi in programma sono stati sorteggiati secondo il seguente ordine:

Gruppo B: Corea del Sud, Messico, Taiwan e Regno Unito (28 marzo);

Gruppo C: USA, Germania, Svezia e Olanda (29 marzo);

Gruppo D: Polonia, Finlandia, Brasile, Ucraina (30 marzo).

Non ci resta che attendere solo qualche giorno per rivedere in campo la nostra nazionale, ora tocca al pubblico, cosa ne pensate di questo girone?