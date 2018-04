Starcraft II Nation Wars: Italia e Messico suonano la carica, dominati i gironi A e B

A vincere i gironi A e B dellesono state le formazioni di Italia e Messico, trainate dalle gesta dei loro campioni, Reynor

La fase a gironi delle Nation Wars 2018, torneo organizzato da O'GamingTV in collaborazione con Blizzard, è giunta al suo giro di boa.

I primi verdetti hanno riguardato anche la nostra nazionale italiana di Starcraft II che ha trionfato nel gruppo A sconfiggendo per 4-3 la Cina e per 4-1 la Norvegia.

Ottima la prestazione degli azzurri, ed in particolare del cyber-atleta degli Exeed eSports, Riccardo “Reynor” Romiti che è riuscito a compiere un doppio “allkill” portando l’Italia alla fase playoff che prenderà il via il prossimo 7 aprile.

Buona anche la prestazione di Davide “RuinBlaster” Zappalà e Flavio “MiaNonna” Rogledi che, chiamati in causa, hanno risposto positivamente con buone prestazioni.

Il girone che hanno dovuto affrontare gli azzurri sembrava oggettivamente accessibile ma l’ostacolo posto in essere dalla Cina ha, per un momento, rallentato i sogni di gloria dell’Italia che ha dovuto faticare nell’arginare l’esuberanza del Terran cinese TIME, domato solo all’acematch dal TvZ di Reynor.

Per la prima volta nella sua storia l’Italia prenderà parte alla fase ad eliminazione diretta delle Nation Wars, qualora gli azzurri riuscissero a superare i quarti di finale volerebbero a Parigi per giocarsi le fasi conclusive dal vivo all’interno della manifestazione "PLAY Paris Powered by PAX".

Nel gruppo B, clamorosa prestazione del Messico di Juan Carlos "SpeCial" Tena Lopez, giocatore degli Exeed eSports, che dopo aver regolato agilmente la compagine di Taiwan è riuscito nell’impresa di conquistare il primo posto nel girone sconfiggendo con il risultato finale di 4-2 la Corea del Sud.

L’allkill di SpeCial ha permesso al Messico di raggiungere i quarti di finale come testa di serie e, se il talento degli Exeed eSports riuscirà a reggere la pressione, la squadra americana potrebbe rendersi protagonista di una vera e propria cavalcata trionfale in questa edizione delle Nation Wars 2018.

Per la Corea del Sud, solo un secondo posto in questo girone maturato grazie alla vittoria per 4-1 sul Taiwan nel match decisivo per il passaggio al turno successivo.

Sempre nel gruppo B, niente da fare invece per il Regno Unito, sconfitto sia dalla Corea del Sud (4-0, ndr.) che da Taiwan (4-3, ndr.)

Nei prossimi giorni avremo modo di assistere allo sviluppo dei gironi C (Polonia, Ucraina, Brasile, Finlandia) e D (USA, Olanda, Germania, Svezia) che completeranno il quadro della fase playoff.

Tutte le prossime partite dell’Italia saranno commentate in lingua italiana dallo staff di Element Gaming sul canale ufficiale su cui è possibile trovare anche tutti i VOD delle partite passate.

Non ci resta che attendere solo qualche giorno, restate sintonizzati!