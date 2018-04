Starcraft II Nation Wars: L'alba del giorno dopo, Italia eliminata ai quarti

Si è interrotto il sogno azzurro ai quarti di finale delle Starcraft II Nation Wars 2018, la Corea del Sud ha sconfitto l'Italia condannandola all'eliminazione ad un passo dal sogno parigino.

Niente da fare per l’Italia di Starcraft II, la formazione azzurra si è arresa alla forza della nazionale della Corea del Sud nei quarti di finale delle Nation Wars 2018.

Nel torneo organizzato da O’GamingTV in collaborazione con Blizzard e Matcherino, l’Italia era riuscita nell’impresa di arrivare per la prima volta nella sua storia alla fase playoff vincendo il girone B, grazie a due "allkill" di Riccardo “Reynor” Romiti, contro Cina e Norvegia.

L’incontro che ha messo di fronte Reynor, Ruinblaster e MiaNonna alla Corea del Sud, tuttavia, è stato decisamente a senso unico, il sorteggio che aveva abbinano gli azzurri alla formazione asiatica è stato sufficientemente severo anche se prevedibile.

Contro InnoVatioN i nostri ragazzi hanno potuto fare ben poco e l’unica partita realmente aperta è stata quella di Reynor che, nell’ultimo game, ha giocato in modo assolutamente convincente mettendo alle corde il coreano che è stato costretto ad una difesa passiva per gran parte della partita riuscendo a prevalere solo grazie ad una micro gestione delle unità assolutamente invidiabile in momenti decisamente concitati, accompagnata da una solida macro.

Il giocatore degli Exeed eSports ha dichiarato su Twitter subito dopo l’incontro con InnoVatioN, “di non aver giocato il suo miglior Starcraft II” anche se bisogna ammettere che è stato l’unico tra gli azzurri a giocarsela (quasi) ad armi pari con il talento coreano.

Sconfitte pesanti, invece, per Davide “RuinBlaster” Zappalà e Flavio “MiaNonna” Rogledi che hanno ceduto le armi ad InnoVatioN.

Il tentativo di opporre resistenza non è servito a contenere il gioco esuberante dell’avversario che, impostando in entrambi i casi un gioco di macro, ha semplicemente fatto valere la maggiore esperienza ed abilità nei matchup.

Per l’Italia, questo, rimane comunque un ottimo risultato internazionale che farà sicuramente da apripista ad altri traguardi, l’importanza di questa prestazione azzurra, ed in particolare del talento degli Exeed eSports Riccardo “Reynor” Romiti, in queste Nation Wars 2018 ha permesso al mondo di scoprire il movimento italiano che, rispetto a qualche anno fa, è decisamente migliorato e proiettato con fiducia verso un radioso futuro.

Attraverso queste righe, chi scrive si sente di ringraziare l’Italia, i suoi giocatori e i tifosi che hanno contribuito a rendere possibile questo traguardo, oggi il tricolore sventola alto nell’Olimpo di StarCraft II, il merito è di tutti voi.

Sempre nei quarti di finale, brillante allkill di Cham, giocatore messicano, ai danni del Brasile di Kelazhur che non è riuscito a contenere il proprio avversario finendo per essere travolto dalla furia incontrollata dello sciame.

Vittoria, in rimonta, anche della Finlandia che ha liquidato la Germania grazie ad uno spettacolare Serral che dopo aver sconfitto ShoWTimE in un match di oltre un’ora, è riuscito a condurre la propria nazionale alle semifinali di queste Nation Wars 2018, riuscendo a superare i tedeschi per 4-3.

Nell’ultimo incontro che ha chiuso i quarti di finale, brillante vittoria dell’Olanda che dopo essere andata in svantaggio con uThermal che ha giocato una pessima partita contro il norvegese del Team Liquid, Snute, è riuscita ad impostare il proprio gioco finendo per schierare uno scatenato Harstem che ha dapprima sconfitto Snute con grande disinvoltura e poi ha eliminato rapidamente anche Poseidon e Scythe prima di affrontare nuovamente il talento del Team Liquid.

Nell’incontro decisivo, il Protoss olandese è riuscito a mantenere il sangue freddo difendendosi egregiamente, con poche unità, ad un attacco di blatte e laceratori posto in essere da Snute sulla terza base del suo avversario, che ha permesso poi ad Harstem di chiudere i conti, fissando il tabellino finale del match sul 4-1 in favore dell’Olanda.

Tutti gli incontri dei quarti di finale sono stati commentati in lingua italiana da Element Gaming in lingua italiana sul canale ufficiale, grazie al lavoro di Riccardo “Mobius” Del Lungo, Fabio “Monta” Montagna, Leonardo “Leovil” Vilona e con la straordinaria partecipazione di Flavio “MiaNonna” Rogledi.

Le fasi finali delle Nation Wars 2018 prenderanno il via il prossimo 22 aprile a partire dalle ore 10:00 e si terranno dal vivo, a Parigi, all’interno del contesto PLAY Paris Powered by PAX.