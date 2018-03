Nation Wars: l'inarrestabile Reynor sconfigge la Francia, l'Italia passa ai gironi

Ottima prova della nazionale italiana al debutto nelle Nation Wars , torneo dedicato a Starcraft 2 ha sconfitto la Francia per 4-0 e ci ha condotti alla fase a gironi che inizierà prossimamente.

Clamoroso debutto azzurro nella quinta edizione delle Nation Wars, torneo per nazioni organizzato da O’GamingTV in collaborazione con Blizzard.

La formazione italiana guidata da Riccardo “Reynor” Romiti, Flavio “MiaNonna” Rogledi e Davide “RuinBlaster” Zappalà, ha liquidato la compagine transalpina con il risultato di 4-0.

Allkill del talento, appena quindicenne, degli Exeed eSports che ha dato spettacolo in una serata che passerà alla storia.

Reynor ha sconfitto su Catalyst LE, il Protoss francese DnS nel match inaugurale con grande disinvoltura, reggendo abilmente un push di immortali, sentinelle e unità di portale condotto dall’avversario sulla terza base dello Zerg.

Reynor ha saputo sfruttare le indecisioni di DnS con grande efficacia, costringendo il francese a rimanere per tutta la partita su tre basi portandolo alla resa con un attacco di Idralische e Lurker.

Nel secondo incontro, svoltosi su BlackPink LE, il cyber-atleta degli Exeed eSports ha affrontato il proprio compagno di squadra Clem in un derby U16.

Anche in questo caso, netta la vittoria del giocatore azzurro che ha subito a lungo la pressione del suo avversario che ha limitato fortemente l’espansione del biostrato dello Zerg ma ha poi fallito tutti gli attacchi principali venendo spazzato via dal multitasking di Reynor che non ha lasciato scampo al giovane francese.

Niente da fare nemmeno per l’ex campione europeo Stephano che è apparso fuori condizione, troppo ancora da lavorare per migliorare lo ZvZ, il peggior matchup per il francese, che ha tentato di impostare una solida partita di macro ma ha dovuto fare i conti con il mono-blatta avversario che ha impedito all’ex-giocatore dei MeltDown eSports di prendere la propria quarta base più volte, costringendolo ad una difesa passiva e alla successiva capitolazione.

Nell’ultimo match di giornata, la Francia ha deciso di schierare nuovamente DnS per provare a ribaltare le sorti dell’incontro.

Il cyber-atleta francese ha provato ad impostare una partita di macro, riuscendoci, ma è stato colto di sorpresa dal Pinnacolo, asso nella manica di Reynor, che in quest’ultima partita gli ha permesso di tirare fuori una dozzina di mutalische che sono servite a distruggere le linee minerarie avversarie, completamente indifese, e un gran numero di Alti Templari.

Senza un’economia stabile e con grande difficoltà di gestione delle mutalische, il giocatore Protoss ha provato un ultimo disperato attacco al centro della mappa che è stato completamente annientato dall’esercito di Reynor che ha quindi compiuto una clamorosa allkill.

Nel 2017, Riccardo “Reynor” Romiti si era reso protagonista di un’altra prestazione straordinaria sconfiggendo per 4-3, in rimonta, la Cina, sempre nelle qualificazioni della quarta edizione delle Nation Wars, questa vittoria rappresenta un punto di partenza positivo per la nostra nazionale e per il giocatore degli Exeed eSports che ha lanciato un messaggio chiaro a tutto il mondo.

L’Italia prenderà parte alla fase a gironi delle Nation Wars che inizierà prossimamente e sarà commentata in lingua italiana da Element Starcraft II, attraverso il canale ufficiale della competizione.

Domani invece sono in programma i seguenti incontri che chiuderanno la fase playoff:

Svezia vs Vietnam

Taiwan vs Russia

Brasile vs Bolivia

Germania vs Spagna

Non ci resta che attendere solo qualche giorno per vedere l’Italia nuovamente in campo, per il momento è tutto, restate sintonizzati!