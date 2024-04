È nato prima Stumble Guys o Fall Guys? Sembrano uguali ma non lo sono...

Tranquilli, non ci vedete doppio: Fall Guys e Stumble Guys sono due giochi differenti, che per giunta non hanno nulla a che spartire tra loro. Ma quindi, che differenza c'è tra i due? Qual è nato prima?

Fall Guys e Stumble Guys sono due videogiochi battle royale dalla grafica colorata nei quali i giocatori sono chiamati a competere lungo dei percorsi ad ostacoli o in sfide di sopravvivenza finché non ne rimane uno solo in piedi. Entrambi sono distribuiti in formato free-to-play (dunque possono essere scaricati gratuitamente) e prevedono un sistema di monetizzazione basato su valute di gioco e Pass Battaglia per lo sblocco di oggetti di natura cosmetica. Grazie ad una formula di gioco accessibile e divertente, hanno conquistato un grande numero di giocatori di tutto il mondo. Ma quale dei due è uscito prima?

Il primo ad uscire è stato Fall Guys, pubblicato a pagamento il 4 agosto 2020 nelle versioni per PlayStation 4 e PC. Sviluppato da Mediatonic sotto etichetta Devolver Digital, è entrato a far parte del catalogo di PlayStation Plus subito al lancio, imponendosi come il gioco più scaricato della storia del servizio Sony fino a quel momento. Negli anni successivi è passato sotto etichetta Epic Games, si è trasformato in free-to-play ed è stato lanciato anche su PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Ad oggi non esiste una versione di Fall Guys per Android e iOS, dunque state attenti ai fake!

Stumble Guys è nato dopo Fall Guys, più precisamente il 24 settembre 2020 (un mese e mezzo dopo in pratica), quando è uscito su Android immediatamente in formato free-to-play. Creato dallo studio finlandese Kitka Games sull'onda del successo di Fall Guys, è stato accusato di essere un plagio, ma è riuscito subito a ritagliarsi un pubblico tutto suo, anche perché è sempre stato gratuito (Fall Guys, come abbiamo visto, inizialmente era a pagamento). Nel corso del tempo è approdato anche su altre piattaforme come iOS, Steam, Xbox One e Series X|S, inoltre nel corso del 2024 Stumble Guys è atteso anche su PlayStation 4 e PS5, oltre che su Nintendo Switch.

