Natus Vincere è ufficialmente il team CS.GO con più soldi vinti in un anno solare

L’organizzazione ucraina Natus Vincere (NAVI) ha avuto un magnifico 2021 su Counter Strike: Global Offensive, assicurandosi un posto nella storia dell’FPS competitivo di casa Valve diventando il team con il premio in denaro più alto guadagnato in un anno solare. Pensate, si toccano esattamente 4,275,500 Dollari!

Il record precedente apparteneva allo storico team danese Astralis, da molti appassionati considerata una delle squadre più forti di sempre: solo nel 2018, essa ha guadagnato 3.651.650 Dollari in un totale di 20 tornei, completando a dicembre il primo Intel Grand Slam di sempre. Per chi non lo sapesse, si tratta di un premio di 1 milione di Dollari bonus dato alla prima squadra vincitrice di quattro eventi al massimo livello (S-Tier) organizzati da ESL o DreamHack Masters, con il vincolo di raggiungere tale traguardo in 10 eventi consecutivi.

Lo stesso traguardo è stato raggiunto proprio da Natus Vincere tra il 2019 e il 2021 durante la Season 3 dell’Intel Grand Slam, prolungato a causa della pandemia e dalle regole leggermente diverse data l’inclusione di IEM World Championship e IEM Cologne.

Nel corso dell’anno solare attuale, però, Natus Vincere ha vinto quattro tornei LAN consecutivi, tra cui il PGL Major Stockholm 2021, e otto tornei dei 16 ai quali ha partecipato. Se non avesse perso una serie contro Team Liquid alla recente BLAST Premier: World Final 2021, poi comunque vinta dai NAVI, la squadra sarebbe rimasta persino imbattuta nei tornei LAN nel 2021.

Insomma, un anno davvero d’oro per l’organizzazione e per i giocatori, che ricordiamo essere s1mple, electronic, Boombl4, Perfecto e b1t, tutti guidati dallo storico coach B1ad3 che, da quando allena la squadra, ha vinto ogni singolo torneo.

Nel frattempo ESL ha svelato i piani per il circuito femminile 2022 di CS:GO.