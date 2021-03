Naughty Dog sta sviluppando un GaaS multiplayer su PS5? L'indizio da un annuncio di lavoro

Con l'apertura di una nuova posizione lavorativa presso gli studi di Naughty Dog, i papà delle serie di Uncharted e The Last of Us forniscono degli interessanti indizi su uno dei loro misteriosi progetti in sviluppo citati da Neil Druckmann in una recente intervista.

L'annuncio di lavoro pubblicato da Naughty Dog esplicita l'intenzione della software house californiana di assumere quanto prima un "Economy Designer", ossia una figura professionale che sappia "creare strade per l'espressione di sé per i nostri giocatori, garantire una grande longevità ai nostri giochi e dare agli utenti l'opportunità di ottenere grandi ricompense per cui lottare".

La descrizione degli incarichi e delle competenze richieste al nuovo Economy Designer di Naughty Dog aderisce agli stilemi ludici dei cosiddetti titoli Live Service o GaaS, i giochi a sviluppo continuo che invogliano gli utenti a proseguire l'esperienza tramite update costanti ed eventi che, come in COD Warzone o Fortnite, vengono lanciati a cadenza stagionale.

L'annuncio di lavoro informa inoltre gli sviluppatori interessati a sottoporre la propria candidatura che "chi verrà scelto sarà responsabile della progettazione, dell'implementazione e della messa a punto dell'economia di gioco e dei sistemi di progressione del giocatore. Questa persona lavorerà in sinergia con gli altri progettisti per assicurarsi che i sistemi economici ingame si integrino bene con il gioco nel suo insieme". Che si tratti della rumoreggiata modalità multiplayer di The Last of Us 2?

Di recente, un leak rimbalzato in rete dalle immancabili (e spesso poco credibili) fonti anonime ha suggerito come Naughty Dog sia ormai in procinto di svelare Uncharted Chronicle e TLOU 2 Dark Sides per PS5.