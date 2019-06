Naughty Dog annuncia la chiusura dei server PS3 di The Last of Us, Uncharted 2 e 3

Mentre la community di PS4 attende con impazienza l'annuncio della data di lancio di The Last of Us Part 2, i vertici di Naughty Dog comunicano attraverso i propri canali social la data di chiusura dei server PS3 delle modalità multiplayer di The Last of Us e di Uncharted 2 e 3.

"Dopo quasi 10 anni di attività, martedì 3 settembre 2019 saluteremo i server multiplayer per i giochi di Naughty Dog su PlayStation 3", si legge nel messaggio che gli autori californiani indirizzano a tutti coloro che continuano a giocare in multiplayer su PS3 a capolavori come The Last of Us, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake.

Pur manifestando il proprio dispiacere per questa decisione, i vertici di Naughty Dog ci informano così di voler chiudere definitivamente i server dei loro titoli PS3 più rappresentativi per concentrarsi sui progetti futuri (gli ultimi rumor danno la compagnia già impegnata nello sviluppo di un gioco PS5) e, logicamente, sul supporto alle modalità multiplayer dei videogiochi attualmente fruibili su PlayStation 4.

In compenso, da qui al 3 settembre sul PlayStation Store di PS3 sarà possibile scaricare in via del tutto gratuita l'intero catalogo di contenuti aggiuntivi e di espansioni di The Last of Us, Uncharted 2 e Uncharted 3.