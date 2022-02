Naughty Dog assume per nuovi progetti, cosa bolle in pentola?

Neil Druckmann ha condiviso sui suoi profili social la pagina dedicata alle posizioni aperte all'interno di Naughty Dog, lo studio sta cercando infatti numerose figure professionali da aggiungere al proprio organico tra game designer, artisti, animatori, responsabili audio, programmatori, tester e producer.

Le posizioni aperte sono tante e questo farebbe pensare a più progetti in sviluppo negli studi di Naughty Dog, anche se attualmente la situazione legata ai lavori del team non è chiarissima. Uno dei progetti sicuramente in sviluppo è il multiplayer di The Last of Us 2, secondo alcuni rumor questo verrà in realtà distribuito come una e vera e propria esperienza separata, di fatto un gioco nuovo, o quasi.

Si parla tanto anche del remake di The Last of Us per PS5, questo dovrebbe uscire in contemporanea con il debutto della serie TV su HBO, così da sfuttarne il traino e conquistare un nuovo tipo di pubblico. Uncharted 5 si farà? Per ora la serie sembra essere in stand-by (se escludiamo il lancio di Uncharted L'Eredità dei Ladri per PS5 e PC), rumor recenti parlano invece di una nuova IP di Naughty Dog per PlayStation 5 ma anche in questo caso nessuna conferma. Neil Druckmann ha confermato che ci sono tanti giochi in sviluppo presso Naughty Dog ma a parte questo non sappiamo nulla di preciso sui progetti della compagnia per il prossimo futuro.