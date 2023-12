Naughty Dog e Bend Studio collaborano allo sviluppo di un'esclusiva PS5? Gli ultimi rumor

Mentre in rete si continua a discutere sull'opportunità o meno di esultare per la cancellazione di The Last of Us Online, dalle colonne del profilo LinkedIN di Adam Lawson, ex Senior Gameplay Animator di Bend Studio, spuntano degli indizi riguardanti lo sviluppo di un'esclusiva PS5 in collaborazione con Naughty Dog.

La pagina del social per professionisti dedicata alle mansioni svolte da Lawson segnala infatti la partecipazione dell'ex sviluppatore di Bend Studio alla realizzazione di un "progetto non ancora annunciato" che coinvolge sia gli autori di Day's Gone che Naughty Dog, i creatori delle serie di Uncharted e The Last of Us.

"Ha lavorato insieme a Naughty Dog per occuparmi del prototipo e dei contenuti di un progetto non annunciato", spiega l'ex responsabile delle animazioni di Bend Studio prima di riferire che la collaborazione in questione si sarebbe protratta per oltre due anni, ovvero tra il mese di gennaio del 2020 e aprile 2022, quando decise di lasciare i PlayStation Studios per sposare la causa di Crystal Dynamics (e successivamente di Archetype Entertainment).

In mancanza di ulteriori informazioni, è però impossibile capire se il progetto citato da Lawson sia ancora in sviluppo o se, al contrario, è stato accantonato: detro alle dichiarazioni dell'ex Bend Studio, d'altronde, potrebbe celarsi proprio il gioco di The Last of Us Online appena accantonato da Naughty Dog, oppure un'altra proprietà intellettuale del tutto inedita. In attesa di scoprirlo, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento su Naughty Dog, cosa gli sta succedendo e dove sono le esclusive PS5.