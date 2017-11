Naughty Dog celebra il 10° anniversario di Uncharted con regali e promozioni

, il primo capitolo delle avventure di Nathan Drake, festeggia in questi giorni il suo decimo anniversario. Per l'occasione,hanno pubblicato un trailer celebrativo. Disponibili per un periodo limitato regali e promozioni a tema per i giocatori

Come annunciato sul PlayStation Blog, a partire da oggi e per le prossime 48 ore si potranno scaricare gratuitamente tutti gli avatar e i temi di Uncharted, insieme a un nuovo avatar per il profilo e un nuovo tema per PlayStation 4 creati per l'occasione.

È stato annunciato anche l'arrivo di un nuovo pacchetto character skin "Uncharted 10th Anniversary " per il multiplayer di Uncharted 4 e Uncharted: The Lost Legacy (ll bundle sarà disponibile fino al 19 dicembre e includerà skin per Nate, Elena e Sully). Inoltre, fino al 19 dicembre si potrà usufruire di uno sconto del 50% su tutti gli Uncharted Point e i Relic Item.

Per concludere, Naughty Dog ha confermato che il 9 dicembre verrà ospitato un panel sulla retrospettiva di Uncharted in occasione del PlayStation Experience 2017. Vi lasciamo con il trailer celebrativo del 10° anniversario di Uncharted Drake's Fortune: lo trovate in cima alla notizia.