Naughty Dog cerca sviluppatori per un gioco online su PS5: sarà legato a The Last of Us 2?

Il Lead Game Designer di Naughty Dog, Vinit Agarwal, conferma i rumor sullo sviluppo di un gioco multiplayer per PS5 da parte degli autori di The Last of Us 2. Le ultime posizioni lavorative aperte dalla software house californiana coinvolgono infatti dei programmatori specializzati nello sviluppo di sistemi online.

I numerosi anni di esperienza pregressa e le grandi competenze richieste da Naughty Dog a chi deciderà di candidarsi per entrare a far parte del team di sviluppo di questo progetto misterioso la dicono lunga sulle ambizioni che lo accompagnano. I fortunati sviluppatori e programmatori che saranno selezionati, oltretutto, entreranno a far parte in pianta stabile dell'organico di Naughty Dog e lavoreranno a Los Angeles in una delle sedi principali della compagnia.

Nell'annunciare questa nuova tornata di assunzioni, Vinit Agarwal decide inoltre di utilizzare un'immagine ritraente Ellie in quella che, se la memoria (o qualche fungo zombizzante mangia-neuroni) non ci inganna, dovrebbe essere una scena ripresa dal gameplay reveal di The Last of Us Parte 2 ammirato durante l'E3 2018.

Scegliendo di immortalare Ellie, l'autore di Naughty Dog contribuisce così ad alimentare le indiscrezioni sullo sviluppo di uno spin-off multiplayer di The Last of Us da lanciare su PS5 in esclusiva sulla prossima generazione del Monolite Nero di Sony o, cosa più probabile, in cross-gen con PS4. Come sappiamo, infatti, The Last of Us 2 non avrà il multiplayer, ma questo non rende di certo meno improbabile la realizzazione di un titolo online a se stante ambientato nel medesimo universo post-pandemico di TLOU.

Cosa ne pensate di questa importante novità annunciata (seppure in maniera "indiretta") dalla sussidiaria americana dei Sony Worldwide Studios? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che The Last of Us 2 ha subito un ritardo ed è ora previsto al lancio per il 29 maggio del 2020 su PS4.