Naughty Dog conferma: The Last of Us Part 2 non avrà nessuna modalità multiplayer

In occasione del Media Event su The Last of Us 2 organizzato a Los Angeles, gli autori di Naughty Dog hanno confermato la completa assenza del multiplayer dal loro prossimo action post-apocalittico in arrivo il 21 febbraio 2020 su PlayStation 4 e PS4 Pro.

Dalle pagine di USGamer, infatti, la sviluppatrice Emilia Schatz ha voluto fare definitivamente chiarezza sui rumor legati all'assenza del multiplayer in TLOU 2 dichiarando che "ci stiamo concentrando su un'esperienza esclusivamente singleplayer, quindi stiamo realizzando un gioco per giocatore singolo".

Le parole di Schatz vengono confermate dal vicepresidente di Naughty Dog Neil Druckmann, che in un'intervista a The Telegraph ci offre degli ulteriori spunti di riflessione riferendo che la nuova avventura con protagonista Ellie "è così ambiziosa che alla fine abbiamo deciso di concentrarci sul singleplayer. In The Last of Us Part 2 non ci sarà perciò alcun tipo di funzione multiplayer. Abbiamo voluto attingere a tutte le nostre risorse per farne il più grande progetto di cui ci siamo mai occupati".

Cosa ne pensate di questa scelta? Ritenete che la mancanza di un modulo PvP o di qualsivoglia funzionalità multiplayer possa migliorare o peggiorare la qualità complessiva del titolo? Prima di lasciarvi alla lavagna dei commenti per conoscere il vostro parere al riguardo, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale con le impressioni sul gameplay di The Last of Us 2 dalla demo del Media Event di Los Angeles.