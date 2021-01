Naughty Dog, cosa bolle in pentola? Potrebbe esserci un nuovo gioco in sviluppo

Dopo lo straordinario successo di The Last of Us Part 2, che ha venduto 4 milioni di copie al lancio, ha stregato la critica e ha conquistato più GOTY di qualsiasi altro gioco nel 2020, Naughty Dog ha, giustamente, cominciato a pensare al futuro.

Negli ultimi mesi l'assetto interno dello studio è cambiato radicalmente, sia ai piani alti, sia nei dipartimenti di sviluppo. Neil Druckmann è stato promosso a co-Presidente di Naughty Dog, andando ad affiancare Evan Wells nel compito di guidare il "più straordinario gruppo di sviluppatori" e "fare da mentore alla futura ondata di creativi". Nel frattempo continuerà a dirigere e a scrivere, come ha sempre fatto, e per sua stessa ammissione non vede l'ora di svelare a cosa sta lavorando. Alison Mori (Director of Operations) e Christian Gyrling (Co-Director of Programming) sono invece diventati Vice Presidenti.

Qualcosa sta sicuramente bollendo in pentola negli studi californiani di Naughty Dog. Una parte del team dovrebbe essere impegnata con il multiplayer di The Last of Us Part 2, inizialmente pensato come parte integrante del gioco e poi rimandato a data da destinarsi. C'è anche chi punta su un DLC narrativo, oltre che su un aggiornamento di The Last of Us Part 2 per PS5.

I recenti movimenti in seno a Naughty Dog fanno tuttavia propendere anche per qualcosa di slegato da The Last of Us Part 2. Da un'analisi dei profili Linkedin degli sviluppatori, è emerso che due Lead Designer, Vinit Agarwal e Richard Cambier, sono stati promossi a Co-Director. Una cosa del genere era già accaduta con Kurt Mergenau ed Anthony Newman, due Lead Designer che divennero Co-Director per andare a lavorare, rispettivamente, ad Uncharted L'Eredità Perduta (con Shaun Escayg) e The Last of Us Part 2 (con il già citato Druckmann).

Vinit Agarwal e Richard Cambier sono stati promossi a settembre, e in quello stesso periodo ci sono stati anche molti altri cambiamenti. Tra agosto ed ottobre a Robert Krekel è stata affidata la carica di Audio Director per un nuovo progetto non ancora annunciato, Maksym Zhuravlov è diventato Principal Animator, Michal Mach Lead Animator, Max Dyckhoff Lead AI Engineer e Waylon Brinck Development Director. A dicembre, inoltre, Naughty Dog ha avviato una nuova campagna di assunzioni per posizioni multiple, molte delle quali ancora aperte.

Come avete visto, ci sono stati molti movimenti in Naughty Dog in questi mesi, quindi è altamente probabile - se non sicuro - che lo studio abbia avviato i lavori su un progetto del tutto nuovo, diverso da quelli legati a The Last of Us Part 2. Oggi lo studio californiano conta più di 400 sviluppatori, un numero più che sufficiente per sviluppare più di un titolo in simultanea. Non vediamo l'ora di scoprire cosa bolle in pentola.