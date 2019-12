Naughty Dog dona in beneficenza i ricavi delle riedizioni di Jak & Daxter

Quest'anno Naughty Dog ha compiuto 35 anni di attività, ma il regalo l'ha fatto l'azienda ad alcuni enti benefici, con quello che è davvero un bel gesto. Come ricorderete, l'anno scorso erano state lanciate le riedizioni dei classici titoli di Jak & Daxter su PlayStation 4.

Le due mascotte dell'epoca PS2 e PS3 erano dunque tornate in una nuova versione fisica curata da Limited Run Games, sulla console Sony dell'attuale generazione, e la risposta dei fan è stata più che positiva, con la Collector's Edition di Jak and Daxter divenuta sold out nel giro di poche ore, e la Standard di una settimana.

Naughty Dog, come spiegato in un post sul PlayStation Blog, ha deciso di donare la loro parte dei guadagni per le riedizioni dei giochi, ad alcuni selezionati enti di beneficenza. L'azienda ha citato:

K9 for Warriors

Child's Play

Surfrider Foundation

LGBT Center of Los Angeles

AbleGamers

DAGERS

"Siamo orgogliosi di dare il nostro supporto a questi gruppi che si battono per l'accessibilità, la conservazione dell'ambiente, i veterani, la community LGBTQ+ e i bambini. Questo non sarebbe possibile senza di voi o i nostri partner di Sony Interactive Entertainment e Limited Run Games, che hanno supportato la nostra visione fin dall'inizio", si legge nel post.

Che ne pensate della loro iniziativa?