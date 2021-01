Naughty Dog elegge i migliori giochi del 2020: da Ghost of Tsushima a Spider-Man

Anche i migliori del settore si lasciano ispirare dai loro colleghi: i ragazzi di Naughty Dog non avrebbero mai potuto creare The Last of Us Part 2, uno dei migliori videogiochi in circolazione oltre che il più premiato del 2020, se a circondarli non ci fosse un medium in continua evoluzione.

Per questo motivo, prima di gettarsi a capofitto nelle sfide del nuovo anno, i cagnacci hanno ben pensato di eleggere quelli che, secondo loro, sono stati i migliori videogiochi di questo difficile 2020. La lista è introdotta da questo messaggio: "Mentre ci affacciamo ad un nuovo anno ricco di possibilità, è naturale diventare sentimentali. Il 2020 è stato l'anno delle sfide mai viste prime, ma, mentre chiudevamo le nostre porte e ci sentivamo più disconnessi che mai, sono stati i giochi ad ispirarci e riunirci, regalandoci incredibili esperienze che continuano ad espandere i confini narrativi, tecnologici e artistici del medium".

I migliori videogiochi del 2020 secondo Naughty Dog

Ghost of Tsushima , scelto da: Christian Gyrling (Vice President), Kurt Margenau (Co-Game Director) e Patrick Goss (Quality Assurance Director);

, scelto da: Christian Gyrling (Vice President), Kurt Margenau (Co-Game Director) e Patrick Goss (Quality Assurance Director); Marvel's Spider-Man Miles Morales , scelto da: Ewan Wells (Co-President) e Rob Krekel (Audio Director);

, scelto da: Ewan Wells (Co-President) e Rob Krekel (Audio Director); Fall Guys , scelto da: Neil Druckmann (Co-President) e Vinit Agarwal (Game Director);

, scelto da: Neil Druckmann (Co-President) e Vinit Agarwal (Game Director); Astro's Playroom , scelto da: Eric Panigilinan (Art Director) e Wayon Brinck (Development Director);

, scelto da: Eric Panigilinan (Art Director) e Wayon Brinck (Development Director); Demon's Souls , scelto da: Jeremy Yates (Animation Director);

, scelto da: Jeremy Yates (Animation Director); Final Fantasy VII Remake , scelto da: Ashley Swidowski (Character Art Director);

, scelto da: Ashley Swidowski (Character Art Director); For the King , scelto da: Richard Cambier (Game Director);

, scelto da: Richard Cambier (Game Director); Griftlands , scelto da: Arne Meyer (Director of Communications);

, scelto da: Arne Meyer (Director of Communications); No Man's Sky, scelto da: Anthony Newman (Co-Game Director);

Il più votato in assoluto è stato Ghost of Tsushima , con tre preferenze. Come avrete sicuramente notato, ci sono alcuni giochi usciti negli anni scorsi. No Man's Sky è stato considerato meritevole di questa lista per il lungo supporto e per la pubblicazione dell'aggiornamento gratis per PS5 avvenuta quest'anno, mentre For the King, molto semplicemente, è stato scoperto da Cambier solo quest'anno.