Naughty Dog si espande: oltre 400 persone al lavoro su 'progetti multipli'

Tra i team più popolari ed amati dei PlayStation Studios, Naughty Dog ha regalato ai fan produzioni di grande spessore nel corso degli anni, ottenendo enormi consensi grazie a serie come Uncharted e The Last of Us. Ma lo studio californiano non giace certo sugli allori.

Il co-presidente Neil Druckmann non solo ha ribadito che la compagnia è al lavoro su progetti multipli, ma anche che per portarli avanti ha allargato notevolmente la propria forza lavoro nell'ultimo paio d'anni. Oggi lavorano in Naughty Dog 400 persone, segnando una crescita consistente rispetto a quanto registrato solo due anni fa, quando erano 300 i dipendenti dell'azienda. L'aumento di personale è coerente dunque con le affermazioni di Druckmann riguardo le produzioni multiple attualmente in lavorazione.

A parte The Last of Us Multiplayer, per il momento tutto tace sulla natura degli altri giochi in produzione presso lo studio californiano. Se The Last of Us Parte III potrebbe concretizzarsi nei prossimi anni, Druckmann ha al tempo stesso confermato che Naughty Dog ha finito con Uncharted ed è quindi molto improbabile che i "cagnacci" tornino ad occuparsi della serie.

Ciò comunque non toglie che l'amato franchise Action/Adventure non possa tornare in altro modo: uno spot Sony ha lanciato possibili indizi su Uncharted 5 e, se effettivamente esiste, potrebbe essere in sviluppo presso un altro team del colosso nipponico.